Rolex Paris Masters : "Une victoire avec le public", Djokovic revient sur sa défaite à l’US Open

Djokovic fait son grand retour sur le circuit lors du Rolex Paris Masters, un mois et demi après sa défaite en finale de l’US Open. Le Serbe, qui est engagé en double avec son ami Filip Krajinovic à Bercy, est revenu en conférence de presse (et en français !) sur cette douloureuse défaite à New York (face à Medvedev), alors qu’il avait la possibilité de remporter les quatre tournois du Grand Chelem dans la même année. Même s’il a conquis le cœur du public.