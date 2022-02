Tennis : Auger-Aliassime, l'éclosion confirmée du prodige canadien

Il a débarqué sur la planète tennis presque comme un OVNI et très vite, beaucoup d'observateurs se sont dits qu'il allait tout casser. Alors oui l'explosion n'a pas été aussi rapide que prévue mais le Canadien est quand même un membre confirmé du top 10 et semble en nette amélioration ces derniers temps. A l'image de son tournoi remporté à Rotterdam et sa finale à l'Open de Marseille. Le prodige semble bien parti pour s'installer dans le gratin mondial. Florent Serra définit ses axes de progression, ces derniers mois.