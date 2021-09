Tennis : "Cela me pèse mentalement", Djokovic ne veut pas entendre parler du record de Grand Chelem

Qualifié pour les demi-finales de l'US Open où il y affrontera Alexander Zverev, Novak Djokovic a balayé d'un revers des deux mains une question d'un journaliste portant sur son possible record de Grand Chelem. Le Serbe, en compagnie de Roger Federer et Rafael Nadal, comptabilise 20 titres du Grand Chelem à son actif. L'Espagnol et le Suisse forfaits, cela laisse un boulevard à Djokovic pour s'emparer du nouveau record. À condition de l'emporter à New York.