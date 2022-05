Tennis : "Est-ce la naissance d'une légende ?" À Monte-Carlo, Monfils ne tarissait pas d'éloges sur la pépite Alcaraz

Vainqueur de quatre tournois depuis le début de la saison dont deux Masters 1000 (Miami et Madrid), Carlos Alcaraz est sans contestation possible, la véritable attraction de la planète tennis en 2022. Naturellement favori pour Roland-Garros qui débute le 22 mai, il impressionne aussi le circuit. À commencer par Gaël Monfils battu sèchement par l'Espagnol à Indian Wells (7-5, 6-1). Propos tenus à Monte-Carlo donc avant ses deux derniers trophées remportés (Barcelone + Madrid). Mais qui prennent encore plus d'épaisseur et de sens aujourd'hui.