Tennis : La Team Jeunes Talents veut former les champions français de demain

Cette Team a été créée en 2018 et un nouveau programme commence, avec 10 nouveaux jeunes qui intègrent la Team. La première team était composée de 20 jeunes, parrainée par Jo-Wilfried Tsonga.

Le but est de leur offrir une aide financière, et humaine. Ils ont des séminaires au cours de l'année et se retrouvent tous pour échanger. Dans les 20 qui y sont depuis 2018, on trouve notamment Arthur Cazaux (19 ans, 284ème mondial), Diane Parry (115eme mondiale, a été numéro 1 junior), Luca Van Assche (vainqueur de Roland-Garros junior cette année).