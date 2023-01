Tennis : paris, insultes... le cyber-harcèlement, un fléau qui sévit (aussi) dans les tournois secondaires

Loin du strass et des paillettes des tournois du Grand Chelem où les insultes sont aussi légions, le cyber-harcèlement est aussi une "mode" dans les tournois de plus petite envergure. Exemple avec le témoignage - loin d'être isolé - d'Arthur Reymond (23 ans). Disputant des tournois Future et Challenger, il reçoit au gré des performances - ou contre-performances - des dizaines de messages d'insultes sur les réseaux sociaux. Avec à sa disposition, un bien faible arsenal pour se défendre...