Tennis : Le récit émouvant d’Arnaud Boetsch sur le dernier match de Federer

Roger Federer a disputé (et perdu) son dernier match lors de la Laver Cup vendredi à Londres. Accompagné de Rafael Nadal en double, il affrontait la paire américaine Frances Tiafoe-Jack Sock, mais plus que la rencontre, ce sont les adieux du Suisse qui resteront dans les mémoires. Des adieux déchirants de la légende, en larmes à la fin de la rencontre. Arnaud Boetsch, vainqueur de la coupe Davis en 1996, est un intime de Federer et nous raconte ce qu’il s’est passé lors de ces adieux.