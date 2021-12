Tennis : "Surpris par la communication du CIO", Mahut invite Peng Shuai à jouer le double mixte en Australie

Alors qu'elle s'était exprimée en accusant un membre important du Parti Communiste Chinois d'agression sexuelle, Peng Shuai est restée introuvable pendant plusieurs jours. Le monde du tennis et du sport s'est mobilisé un peu à retardement. Mais même une apparition dans des clips et des messages écrits - qui ressemblent plus à une mise en scène - n'ont pas vraiment éteint les inquiétudes... La situation de la joueuse reste très préoccupante. Et le CIO n'est pas clair dans sa communication pour Nicolas Mahut. Le joueur tricolore invite la joueuse à disputer le double mixte en Australie en début d'année prochaine.