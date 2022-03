Tennis : "Tsonga investit avec le coeur" affirme Caujolle directeur de l'Open 13 de Marseille (Court No.1)

Malgré le prestige relatif de l'Open 13 de Marseille (ATP 250), Jean-François Caujolle a toujours réussi le tour de force d'attirer des grands noms du tennis. Lendl, Becker il y a trois décennies ou Nadal, Federer et Djokovic un peu plus récemment. Invité du hors série de Court No.1, il a notamment évoqué le passage de témoin qui est en train de s'opérer entre lui et Jo-Wilfried Tsonga. Qui s'est déjà investi dans cet événement.