US Open : autoroute vers un 21e Grand Chelem pour Djokovic ?

Qualifié en ayant lâché un set face à l'Américain Brooksby, Novak Djokovic se dirige plus que jamais vers une nouveau titre majeur. Ce qui serait le 21e et lui permettrait de dépasser les légendes Nadal et Federer. Zverev ou Medvedev peuvent encore se dresser sur sa route. Mais sera-ce suffisant ? Pas sûr selon Di Meco, Brun et Moscato.