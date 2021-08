US Open : comme Djokovic, "Tsitsipas se colle une étiquette de mauvais garçon" constate Brun

Après le "pause toilette gate" durant son match face à Murray, Stefanos Tsitsipas a reçu un gros tacle de l'Écossais en conférence de presse. Le Grec avait aussi subi les critiques d'Alexander Zverev à Cincinatti pour des pauses jugées (beaucoup) trop longues. Il se fabrique une image bad boy selon Stephen Brun. Et pourrait souffrir d'un déficit d'amour. Un peu comme Djokovic qui use et abuse (parfois) du règlement pour faire tourner un match en sa faveur.