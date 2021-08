US Open : "J'ai perdu tout respect pour lui", Murray irrité par les pauses trop longues de Tsitsipas

Après un long combat et alors qu'il menait 1-0 puis 2-1, Andy Murray a finalement perdu son match face à Stefanos Tsitsipas.

5 sets disputés, 4h49 de jeu et des pauses toilettes jugées trop longues par l'Écossais. Si l'on ajoute un temps mort médical et un

changement de raquette à un moment important, on obtient un Murray trés remonté contre son adversaire...