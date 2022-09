US Open : Serena Williams avoue avoir été conseillée par… Tiger Woods

Serena Williams s'est qualifiée dans la nuit de mercredi à jeudi pour le troisième tour de l'US Open à New-York. Au moment la joueuse de tennis semble plus que jamais proche de mettre fin à sa carrière, la légende du golf Tiger Woods l'accompagne et l'a aidé à préparer ce possible dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière.