Wimbledon : Garcia "a un coup à jouer" pour aller au bout estime Bartoli

Tombeuse surprise et solide de Raducanu, Caroline Garcia est en pleine bourre en ce moment et enchaîne les victoires sur le gazon. Deux à Wimbledon et 5 sur le Bad Homburg Open qu'elle a remporté. Même si son jeu est souvent risqué et que la pression va monter pour la Française, Marion Bartoli - dernière vainqueure française à Wim - la sent capable d'aller faire un coup dans ce tableau féminin ouvert. D'autant que la grandissime favorite Iga Swiatek n'est pas dans sa partie de tableau...