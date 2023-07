Wimbledon : Monfils forfait et papa poule... presque une "bénédiction" pour Svitolina demi-finaliste

Tombeuse de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek décidément pas en réussite sur le gazon londonien (1er tour en 2019, 3e tour en 2022, 8e de finale en 2021 et quart cette année), Elina Svitolina va elle connaître sa seconde demi-finale à Wimbledon. Énorme perf', un mois après son Roland-Garros déjà abouti et stoppé en quarts de finale. Le tout 9 mois à peine après la naissance de sa fils, Skaï. Dont s'occupe son mari Gaël Monfils, forfait à Wim et ayant activé le mode papa poule. Un mal pour un bien pour l'Ukrainienne qui peut se concentrer à 100% sur son tennis.