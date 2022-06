Wimbledon : Onze Tricolores rescapés du 1er tour, 7 éliminés

Dix-neuf Français et Françaises étaient partants au premier tour. Plus de la moitié se sont hissés au 2e tour, dont Caroline Garcia, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Hugo Gaston. Cinq des sept hommes ont dû ferrailler en 5 sets.