Route du Rhum : L’émotion de Caudrelier, vainqueur de la 12e édition

Charles Caudrelier a remporté ce mercredi la 12e édition de la Route du Rhum. Une course à laquelle il participait pour la première fois mais qui le fait rêver depuis le plus jeune âge. Un monument qui lui permet d’entrer définitivement dans la cour des plus grands marins français.