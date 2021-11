Transat Jacques-Vabre : Le Cléac'h et Escoffier, un duo de naufragés pour la victoire

Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier prendront ensemble le départ de la Transat Jacques-Vabre au Havre, dimanche à 13h27, à la barre du nouvel Ultime Banque Populaire. Les deux marins ont chaviré et perdu leur bateau lors de leurs dernières grandes courses. Une épreuve à laquelle ils ne pensent plus, mais qui les a rapproché pour ce défi vers Fort-de-France.