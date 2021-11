Transat Jacques Vabre : sacré dans la catégorie Ocean Fifty, le duo Rogues/Souben a vécu "un gros kif"

Malgré une tension sociale latente sur l'île de la Martinique, Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) ont pu savourer leur succès sur la Transat Jacques Vabre dans une ambiance festive. Le duo a remporté la course dans la catégorie Ocean Fifty. Et vécu un sacré "kif".