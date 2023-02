Vendée Globe : Banque Populaire rejette la faute sur l'organisation après l'éviction de Crémer

Clarisse Crémer ne prendra pas part au Vendée Globe 2024. Son sponsor, Banque Populaire a pris cette décision en justifiant le nouveau mode de qualification pour la course. Il faut effectuer un certain nombre de miles. Et la maternité de la navigatrice en décembre 2022 va - selon le team - l'empêcher d'être dans les clous. Banque Populaire se défend et accuse la direction du Vendée Globe, totalement "inflexible".