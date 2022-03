Volley : L'émotion de Bernardinho qui explique les raisons de son départ de l'équipe de France

Le sélectionneur des champions olympiques, Bernardinho, a annoncé ce mardi matin qu'il quittait son poste pour des raisons familiales. Un peu plus tard dans l'après-midi le technicien brésilien a expliqué ses raisons et les souvenirs qu'il garde avec la troupe à Toniutti et Ngapeth.