Volley / LAM : "On est encore les victimes", le président narbonnais amer du huis clos Narbonne-Sète

Le cinquième et dernier match de la série entre Narbonne et Sète, mercredi en quart de finale du championnat de France, se jouera à huis clos. Le bureau de la Ligue Nationale de Volleyball (LNV) a pris cette décision ce lundi matin après les échauffourées jeudi à Sète, le coup de poing et le forfait de Centurions pour le match 4. Le président narbonnais, Jérémie Ribourel, est dépité.