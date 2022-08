Volley : "Une aberration sportive", Clevenot et Brizard taclent la formule du Mondial

Lors du prochain Mondial de volley (26 août-11septembre), la Pologne et la Slovénie, organisatrices, sont injustement protégées. Après les 3 matches de poules, 16 équipes sont qualifiées pour les 16es de Finale. Il y a un classement de 1 à 16 en fonction des résultats de chacun MAIS la Pologne et la Slovénie sont automatiquement N°1 ou 2 quel que soit leurs résultats. Un manque d’équité flagrant dénoncé par Trévor Clevenot et Antoine Brizard.