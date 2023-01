Prix d’Amérique : Idao de Tillard, la nouvelle star des hippodromes

Course prestigieuse sacrant le meilleur trotteur du monde, le Prix d'Amérique Legend Race se déroule ce dimanche 29 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Titulaire de 18 succès en 25 courses depuis le début de sa carrière, Idao de Tillard devrait endosser le costume de favori. Il tentera de remporter cette course mythique à l'âge de 5 ans, exploit réalisé par trois chevaux au 21ème siècle (Offshore Dream en 2007, Bold Eagle en 2016 et Face Time Bourbon en 2020).