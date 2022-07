EN DIRECT - Community Shield: suivez le choc entre Liverpool et Manchester City

Jour J pour le choc

Amoureux du football de clubs, voilà le jour de la délivrance. Après plusieurs semaines de vacances et de vulgaires rencontres amicales, Liverpool et Manchester City se retrouvent ce samedi pour le Community Shield, premier match officiel et premier trophée de la saison 2022-2023 outre-Manche. Coup d'envoi à 18h !