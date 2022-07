Liverpool-Manchester City: déjà l'heure du duel entre Nunez et Haaland au Community Shield

Liverpool et Manchester City vont s’affronter ce samedi lors du Community Shield au King Power Stadium de Leicester (18h). L’occasion pour Jürgen Klopp et Pep Guardiola d’aligner leurs principales recrues de l’été, avec les buteurs Darwin Nunez et Erling Haaland.

Qu’importe le flacon pourvu qu'on ait l’ivresse. Finale de l’Euro féminin oblige, dimanche entre l’Angleterre et l’Allemagne, le stade Wembley n’accueillera pas le spectaculaire Community Shield entre Liverpool et Manchester City ce samedi. Plutôt que l’écrin londonien, les Reds et les Citizens seront donc opposés à Leicester (18h).

Respectivement privés d’Alisson Becker et d’Aymeric Laporte, Jürgen Klopp et Pep Guardiola pourront en revanche compter sur les très médiatisés et talentueux Darwin Nunez et Erling Haaland recrutés cet été par le vainqueur de la Coupe d’Angleterre et de la Premier League.

Deux gros transferts de l’été

Annoncé comme l’une des futures stars du ballon rond depuis qu’il s’est révélé avec Salzbourg, Erling Haaland a gardé le rythme lors de son passage en Bundesliga à Dortmund. Devenu trop grand pour le BVB, le Norvégien a fait l’objet d’une cour assidue de la part des plus grands clubs européens. Annoncé au Bayern, à Barcelone, au PSG ou encore au Real Madrid, Erling Haaland a finalement rejoint l’armada de Pep Guardiola à Manchester City.

Erling Haaland présenté aux supportes de City, le 10 juillet 2022 © Icon Sport

Comme son père avant lui, entre 2000 et 2003, "Le Cyborg" va donc se vêtir de bleu en Premier League. Le tout pour 60 millions d’euros. Seulement 60M€ pourrait-on penser tant la cote du buteur de 22 ans a grimpé depuis deux saisons.

Révélé plus récemment auprès du grand public, la conséquence de ses belles prestations en Ligue des champions, Darwin Nunez a finalement coûté plus cher que son rival norvégien. A 23 ans, l’Uruguayen a vu Liverpool débourser environ 100 millions d’euros (dont 20M€ sous forme de bonus) pour l’arracher au Benfica Lisbonne.

Deux profils différents mais une efficacité similaire

Interrogé par l’ancien footballeur Jan Aage Fjortoft pour le média norvégien Viaplay Fotball, Jürgen Klopp a manié l’humour au moment de comparer les deux jeunes buteurs. "L’un est gaucher, l’autre est droitier, a ainsi lâché l’entraîneur des Reds avant de rire. L’un vient de Norvège, l’autre d’Uruguay, ce sont de grandes différences."

Au-delà des plaisanteries du technicien allemand, Erling Haaland possède surtout des qualités footballistiques différentes. Avec ses allures de colosse, la star de Manchester City semble capable de faire vaciller tous les défenseurs du monde. Dans le domaine aérien, sa détente fait des merveilles. A l’aise techniquement malgré son gabarit, le Scandinave participe sans problème à la création des actions lorsqu’il décroche pour venir chercher le ballon.

Probablement un peu plus vif qu’Erling Haaland, Darwin Nunez possède une belle pointe de vitesse. Encore perfectible techniquement, le Sud-Américain compense par une très grosse activité. Aussi bien en remise que dans le dos de la défense, la nouvelle recrue des Reds possède un style a même de séduire rapidement les supporters massés dans les tribunes d’Anfield.

Mais si Erling Haaland et Darwin Nunez possèdent des styles de jeu différents, ils se rapprochent par une belle efficacité face au but. Les deux nouveaux phénomènes de Premier League restent sur une saison 2021-2022 remarquable. Malgré les pépins physiques, "Le Cyborg" a planté 29 buts (plus 8 passes décisives) en seulement 30 apparitions avec Dortmund. Auteur de 34 pions en 41 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de Benfica, l’Uruguayen n’a rien à lui envier.

Haaland, la pièce manquante de Pep

Pas convaincu par Sergio Aguero, pourtant légende de Manchester City, Pep Guardiola n’a pas prolongé l’Argentin en 2021. Lors du mercato estival, l’entraîneur aux quatre titres de champions en cinq ans en Angleterre a laissé partir Gabriel Jesus. Même s’il avait recruté le Brésilien en 2017, le boss des Citizens n’a finalement jamais trouvé en lui ce numéro 9 capable de participer au jeu et de finir les actions sans sourciller.

En recrutant Erling Haaland cet été, Pep Guardiola espère bien avoir trouvé cette perle rare, ce chaînon manquant à la pointe de son équipe. Avec le Norvégien dans l’effectif, il parait inimaginable de voir le coach catalan le laisser sur le banc pour une finale de Ligue des champions comme ce fut le cas avec Gabriel Jesus en 2021. Conscient des attentes placées en lui, "Le Cyborg" de 22 ans est impatient de débuter en compétition avec les Skybkues.

"J'ai toujours regardé Manchester City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est enthousiasmant, a notamment lancé le buteur au moment de sa signature. Ils se créent beaucoup d'occasions (de but), ce qui est parfait pour un joueur comme moi." Et malgré le manque d’automatismes, Erling Haaland a déjà offert une victoire (1-0) de prestige en amical lors de ses débuts face au Bayern. L’ancien de Dortmund a dû apprécier. Les fans de Manchester City et surtout Pep Guardiola encore plus.

Nunez pour faire oublier Mané

Malgré la somme investie pour son transfert, Darwin Nunez n’aura peut-être pas le même rôle du côté de Liverpool. Recruté pour anticiper le départ de Sadio Mané au Bayern, l’Uruguayen ne sera pas la star des Reds. Comme le Sénégalais avant lui, c’est bien au sein d’un fabuleux trio qu’il devra briller, et faire briller ses compères Luis Diaz et Mohamed Salah.

L’Egyptien lui a même souhaité le meilleur après son recrutement: "Je suis excité, j’ai vraiment envie de jouer aux côtés de Darwin. […] Sadio est parti et il va me manquer, il a fait de grandes saisons au club, je lui souhaite le meilleur. Comme je le souhaite à Darwin et j’espère qu’il marquera beaucoup de buts à Liverpool."

Aussitôt dit aussitôt fait. Pendant la préparation estivale, Darwin Nunez a claqué un quadruplé lors du carton (5-0) face à Leipzig en amical. Le tout en l’espace de seulement 45 minutes. Mais malgré cette belle réussite estivale, il lui faudra surtout briller en match officiel pour se mettre les fans de Liverpool dans la poche.

La confrontation face au Manchester City d’Erling Haaland ce samedi lors du Community Shield va lui donner une belle opportunité de marquer les esprits. A lui de saisir cette chance pour lancer son aventure anglaise avec un trophée. Une victoire et certains supporters des Reds pourront, eux, basculer dans une ivresse bien réelle cette fois.