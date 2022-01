CAN : Cameroun-Comores en direct

Les Comores privés de gardien ?

C'est un très grand défi qui attend les Comores ce soir, à partir de 20 h, en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'Ali Ahamada a effectué un test négatif, il ne sera pas autorisé à jouer ce soir et doit rester à l'isolement. Sans lui et sans gardien de métier, les Comoriens vont devoir réaliser un grand coup pour renverser les Lions indomptables et filer vers les quarts de finale.