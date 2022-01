CAN en direct: L'Algérie en souffrance pour son entrée dans la compétition

C'est la mi-temps et l'Algérie n'y arrive pas

Alors pour le record de matchs invaincus, ça tient toujours, mais pour ce qui est de se comporter en grandissimes favoris de cete CAN, on en est loin. la Sierra Leone est la plus dangereuse et ne peut regretter qu'un peu e précipitation devant le but. Du côté algérien, il y a pas grand chose qui va, il y avait 10 fois plus de rythme lors du match de préparation face au Ghana la semaine dernière.