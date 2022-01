CAN 2022: l’Algérie peut battre le record d’invincibilité historique de l’Italie

En cas de bon parcours lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022, l’Algérie a l’occasion de marquer l’histoire du football au Cameroun. L’équipe de Djamel Belmadi peut battre le record d’invincibilité établi par l’Italie l’an passé.

L’Algérie peut s’offrir une épopée légendaire au Cameroun. A tous les niveaux. Deux ans et demi après leur sacre en Égypte, les Fennecs abordent la Coupe d’Afrique des nations 2022 avec un statut de grands favoris. En pleine confiance, les partenaires de Riyad Mahrez ne s’en cachent pas: ils visent à nouveau le trophée cette année. Ce serait le troisième de leur histoire, après 1990 et 2019. Leur premier doublé, du coup.

Avec la même ossature d’équipe, un groupe élargi à 28 (en raison de la pandémie de Covid-19) et des supporters toujours aussi bouillants, les champions d’Afrique ont toutes les raisons de croire en leurs chances. Leur récente victoire lors de la Coupe Arabe a boosté un peu plus leur confiance. D’autant que les Algériens ont triomphé avec un effectif remanié au Qatar. Pour cette CAN 2022, tous les cadres ont fait le déplacement au Cameroun. Avec l’envie de marquer les esprits.

>> CAN 2022: les infos en direct

Égaler l’Espagne et le Brésil dès ce mardi

Au-delà de la victoire finale, l’Algérie peut laisser une trace dans l’histoire du foot. Les protégés de Belmadi restent sur une impressionnante série de 34 matchs sans défaite (toutes compétitions confondues). Leur dernier revers remonte à octobre 2018, au Bénin, en éliminatoires de la CAN 2019 (1-0). S’ils ne perdent pas contre le Sierra Leone lors de leur entrée en lice, ce mardi près de Douala (14h), les Fennecs enchaîneront une 35e sortie sans s’incliner. De quoi égaler les séries de l’Espagne (2007-2009) et du Brésil (1993-1996).

Ils seront alors à deux matchs du record ultime, établi l’an passé par l’Italie (37 matchs, entre 2018 et 2021). Il faudra ensuite se montrer solides face à la Guinée Équatoriale (dimanche à 20h) et à la Côte d’Ivoire (20 janvier à 17h) pour égaler la Squadra Azzura. Avant de peut-être faire mieux en 8es de finale. Une perspective tout à fait envisageable pour les Algériens, qui peuvent frapper un grand coup dans les prochaines semaines.