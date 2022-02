Burkina Faso-Sénégal en direct: première pour Dieng, retour de Traoré

Des habitués au dernier carré

Le Sénégal participe à sa deuxième demi-finale de suite, après avoir battu la Tunisie en 2019 (1-0). Mais les Lions de la Teranga attendent toujours leur première victoire dans la CAN.

De son côté, le Bukina Faso n'a jamais gagné le trophée non plus, malgré une finale jouée en 2013 et une demi-finale en 2017.