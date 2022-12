EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Cameroun-Brésil en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

C'est déjà le dernier match des phases de poule de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour les favoris brésiliens, la situation est claire: ils sont déjà qualifiés et ont besoin d'un seul point pour finir premier de leur poule. Une défaite pourrait même suffire selon le résultat de l'autre match entre la Suisse (3 pts) et la Serbie (1 pt) .

Sans surprise, Tite, déjà privé de Neymar, engagé dans une course contre-la-montre pour soigner son entorse, va énormément faire tourner son effectif. Vu la profondeur de son banc, il peut se le permettre (un peu plus que Didier Deschamps face à la Tunisie). Du côté du Cameroun, il faudra rebondir après l'imbroglio Onana, qui a quitté la sélection et le Qatar, et espérer un alignemant de planète pour se qualifier (il faut battre le Brésil, espérer une victoire de la Serbie ou un match nul, et avoir un meilleur goal-average, et donc passer une palanquée de buts au Brésil). Coup d'envoi à 20h sur BeIN Sport. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.