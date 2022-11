Cameroun: en conflit avec Song, Onana va bien quitter le Qatar et le Mondial 2022

André Onana ne disputera pas la suite de la Coupe du monde 2022 avec le Cameroun. Le gardien de l’Inter, écarté de la sélection lundi avant le match face à la Serbie (3-3), est en froid avec son sélectionneur Rigobert Song. Il va prendre un avion pour quitter l’émirat.

La Coupe du monde 2022 est terminée pour André Onana. Le gardien de l’équipe du Cameroun ne rejouera plus dans la compétition. En froid avec son sélectionneur Rigobert Song, le portier de l’Inter va prendre un avion ce mardi pour quitter l’émirat. Un départ qui intervient au lendemain de sa "suspension temporaire" pour "raisons disciplinaires". Onana a été mis à l’écart avant le match face à la Serbie, lors duquel Devis Epassy a gardé les buts des Lions Indomptables (3-3).

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Song a parlé d’un problème de comportement en conférence de presse. "Dans un groupe, il faut respecter les règles (…) On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l'envie et sont capables de défendre les couleurs du pays", a expliqué le coach camerounais. Dans la foulée, la Fecafoot s’est fendu d’un communiqué pour confirmer la suspension d’Onana et apporter son soutien à Song.

Les reproches de Song à Onana sur son positionnement

A l’origine de cette situation, le sélectionneur a demandé à son gardien de prendre moins de risques dans son positionnement sur le terrain et dans son jeu au pied après la défaite face à la Suisse (1-0). Ces remarques ont créé des tensions qui ont abouti à la mise à l’écart d’Onana, puis à son départ du Qatar.

En très mauvaise posture dans le groupe G, le Cameroun n’est pas encore éliminé du Mondial 2022. Les Lions Indomptables doivent battre le Brésil lors de leur dernier match de poule (vendredi à 20h) et espérer dans le même temps que la Suisse ne batte pas la Serbie. La qualification en 8es de finale, via la deuxième place, se jouerait alors à la différence de buts.