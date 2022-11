EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Danemark-Australie

Bonjour et bienvenue pour ce live

Il y aura sans doute moins de monde pour regarder ce match que France-Tunisie, qui se déroule en même temps, et pourtant ce Danemark-Australie sent la poudre: avec un seul point, le Danemark doit gagner, l'Australie, avec trois points, peut se contenter d'un nul, et ces deux pays doivent espérer que l'équipe de France fasse le job et ne perde pas contre la Tunisie.

Coup d'envoi à 16h, sur BeIn Sports 2 et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.