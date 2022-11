Coupe du monde 2022: des scènes de liesse en Australie pour la qualification… à quatre heures du matin

La qualification de l’Australie pour les 8es de finale de la Coupe du monde ce mercredi a été fêtée comme il se doit au pays. Et ce malgré un décalage horaire très important.

L’horaire n’aura pas eu raison de leur ferveur. Ce mercredi, à quatre heures du matin heures locale, d’immenses scènes de joie ont été observées en Australie juste après la victoire des Socceroos contre le Danemark (1-0), synonyme de qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde.

>> Revivez Australie-Danemark (1-0)

Un bonheur à hauteur de l'évènement

Et le bonheur du peuple australien est à la hauteur de l’évènement. Après 2006, la sélection d’Océanie, pas franchement réputée pour être un pays de football mais qui bénéficie d’un soutien de plus en plus important au fil des années, se qualifie pour la deuxième fois de son histoire en 8e de finale d’une Coupe du monde. Lors des trois dernières éditions, les Socceroos s’étaient à chaque fois arrêtés en poule.

Deuxième du groupe D derrière la France, l’Australie attend le dénouement du groupe C ce mercredi soir à partir de 20 heures pour connaître son adversaire en 8e de finale. Les Socceroos peuvent affronter l’Argentine, le Mexique, la Pologne ou l’Arabie saoudite, tous en capacité de terminer en tête de leur poule à l’issue de cette troisième journée.