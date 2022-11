EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Espagne-Costa Rica en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

Que vaut cette équipe d'Espagne? Sans grande star mais très équilibrée et portée par un Luis Enrique roi de la punchline, la Roja, tombée dans un groupe très difficile avec l'Allemagne et le Japon n'a pas le droit à l'erreur pour ce premier match face au Costa Rica. Un premier exercice pas toujours simple à négocier. Les plus anciens se souviendront qu'en 2010, les Espagnols avaient perdu le premier match face à la Suisse avant de finalement remporter la compétition. On en est pas encore là pour les hommes de Luis Enrique qui ont déjà un premier match pas forcément simple face au Costa Rica. Coup d'envoi à 17h sur BeIN Sports, à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.