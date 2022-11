EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Allemagne-Japon en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Premier match de la compétition pour l'Allemagne, qui revient avec de grandes ambitions, après le fiasco de l'édition 2018 (éliminée en poule). Sous la houlette de Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern, la Mannschaft allie jeunes très prometteurs (Musiala...) et vieux routiers champions du monde en 2014 (Neuer, Müller...). En face, c'est une équipe japonaise à l'accent très allemand puisque 6 joueurs jouent en Bundesliga. Coup d'envoi à 14h sur Bein Sports et à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC et RMC Sport. Et bien sûr sur la radio digitale 100% Coupe du monde lancée par RMC pour l'occasion.