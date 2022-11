EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Mexique-Pologne en live

Après la défaite surprise de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, le choc entre le Mexique et la Pologne prend une immense importance pour la première place du groupe C de cette Coupe du monde. Coup d'envoi à 17h sur BeIN Sports, et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Bonjour et bienvenue à tous pour ce match Enjeu maximum entre la Pologne et le Mexique, les deux équipes faisaient office d'outsiders dans ce groupe C, mais avec la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, les cartes sont complètement rebattues. Du côté du Mexique, c'est la 5e coupe du monde pour le gardien, l'ancien d'Ajaccio Memo Ochoa. Les compos probables: Mexique : Ochoa (cap) - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - H.Herrera, Alvarez, Chavez - Vega, Lozano, Martin. Pologne : Szczesny - Bednarek, Kiwior, Glik (cap) - Cash, Krychowiak, Bielik, Zalewski - Szymanski, Lewandowski, Zielinski.