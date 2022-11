Mexique-Pologne: fidèle à sa légende au Mondial, Ochoa écoeure Lewandowski et enflamme les réseaux sociaux

Ce mardi, face à la Pologne (0-0), Guillermo Ochoa est resté fidèle à sa légende: celle d’un gardien qui sait se sublimer à chaque Coupe du monde. À 37 ans et pour son cinquième Mondial, le portier mexicain a notamment arrêté un penalty de Robert Lewandowski. De quoi rendre fous les réseaux sociaux.

C’était écrit. Et ce n’est pas parce que cette Coupe du monde ne se déroule pas à une période habituelle qu’elle allait déroger à la règle. Ce mardi soir, comme tous les quatre ans, Guillermo Ochoa a troqué son costume de gardien à la carrière aussi honorable que banale pour celui de héros de la nation.

Face à la Pologne (0-0), le portier mexicain a sauvé son équipe en sortant un penalty de Robert Lewandowski à la 58e minute. À 37 ans et pour son cinquième Mondial, un record qu’il co-détient avec ses compatriotes Antonio Carbajal (entre 1950 et 1966) et Rafael Marquez (2002-2018), l’Allemand Lothar Matthäus (entre 1982 et 1998) et l’Italien Gianluigi Buffon (entre 1998 et 2014), Ochoa a de nouveau été fidèle à sa légende.

Neuer, Buffon et Olive et Tom

Ce mardi soir, juste après son arrêt décisif face à Lewandowski, celui qui a fait son retour au Club America (D1 mexicaine) en 2019 a enflammé les réseaux sociaux, qui n’ont pas hésité à le comparer à Manuel Neuer, Gianluigi Buffon ou encore l’iconique gardien du dessin animé Olive et Tom.

Depuis le début de sa carrière, Ochoa s’est fait une spécialité: se sublimer à chaque grand rendez-vous, malgré une carrière qui ne l’a jamais mené dans les buts d’un très grand club. Depuis ses premiers pas en professionnel, il a successivement porté les couleurs de Club America, d'Ajaccio, de Malaga, de Grenade et du Standard de Liège.

Les amoureux de football se rappellent à coup sûr de sa prestation XXL contre le Brésil lors de la phase de poule en 2014 (0-0) ou de ses 25 arrêts - deuxième plus haut total de l’histoire de la compétition - lors de la victoire de la Tri face à l’Allemagne en 2018 (1-0). Lors de son passage à Ajaccio entre 2011 et 2014, il avait également régulièrement brillé lors des grands rendez-vous des Corses en Ligue 1. Au Qatar, il semble de nouveau décidé à redevenir l’un des meilleurs gardiens du monde… le temps d’un tournoi qui lui colle à la peau.