EN DIRECT Coupe du monde: Suivez Sénégal-Pays-Bas en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

C'est, déjà, le choc de ce groupe A entre les deux favoris du groupe, et une partie de la qualification en huitième de finale va se jouer ici vue la faiblesse du Qatar sur le match d'ouverture. Sauf que le Sénégal et les Pays-Bas sont tous les deux amputés de leur principal atout offensif. C'est sans doute plus grave pour le Sénégal, qui va devoir se priver de Sadio Mané, deuxième du dernier ballon d'or.

Les Pays-Bas, eux vont devoir faire sans Memphis Depay, qui n'est toujours pas à 100% mais qui pourra revenir pour les prochains matchs. Le match sera diffusé sur BeIN Sports, coup d'envoi à 17h, et bien sûr aussi en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport, et à l'antenne de RMC.