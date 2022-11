Coupe du monde 2022: le Monégasque Diatta évoque les grandes ambitions du Sénégal

L'objectif minimal du Sénégal à la Coupe du monde 2022 sera de sortir de cette poule A, a confié Krépin Diatta à RMC Sport, avant le match des Lions face aux Pays-Bas, ce lundi (17h).

Le forfait de Sadio Mané a focalisé l’attention de tout un pays qui avait placé ses espoirs en l’attaquant du Bayern Munich. Passé le choc de la nouvelle, qu’il aura fallu digérer, le Sénégal a un match à jouer désormais, qui pourrait dessiner la suite des opérations pour les Lions de la Téranga dans cette Coupe du monde. A partir de 17h ce lundi après-midi, les joueurs d’Aliou Cissé seront confrontés au gros morceau de ce groupe A, les Pays-Bas. "C’est un premier match test, un un match très difficile, convenait Krépin Diatta au micro de RMC Sport, avant de s’envoler pour le Qatar avec sa sélection. Je pense qu’avec notre équipe, si on est concentré, qu’on travaille tous ensemble, on aura notre mot à dire."

Diatta: "Aller le plus loin possible"

Annoncé comme le titulaire à droite de l’attaque sénégalaise, l’attaquant de l’AS Monaco espère que le Sénégal sera capable, comme les années précédentes, de franchir les paliers qu’il s’était fixés après chaque grande compétition à laquelle cette génération a participé. "On a vraiment une bonne équipe qui tourne bien sur tous les postes. Le plus important, c’est de conserver cette humilité qui nous a permis d’être champion d’Afrique. Si on va au Qatar avec cet état d’esprit-là, je pense qu’on peut faire une bonne Coupe du monde. L’objectif, c’est d’essayer de sortir de ces poules. Ensuite, il faudra tout donner sur les phases à élimination directe pour aller le plus loin possible. c’est le rêve de tous les joueurs."