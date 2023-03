EN DIRECT - Euro 2024, Italie-Angleterre: Retegui débute avec la Squadra

Portugal: Ronaldo va battre un nouveau record mondial

Appelé par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez, "CR7" fait partie du rassemblement de la Seleçao pour affronter ce jeudi le Liechtenstein (20h45) et le Luxembourg dimanche (20h45). Si l’attaquant est titularisé par son entraîneur ou rentre en jeu, et honorerait donc une nouvelle cape avec le maillot de son pays, celui-ci battrait un nouveau record. Il deviendrait le footballeur avec le plus grand nombre d’apparitions en équipe nationale.

>> Les explications ici