Portugal: Cristiano Ronaldo va battre un nouveau record mondial prestigieux

Appelé par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez, "CR7" devrait ajouter un énième record à son palmarès. Celui du joueur avec le plus de sélections nationales, en plus de détenir celui du plus de buts marqués.

Son quart de finale perdu contre le Maroc au Mondial 2022 aurait pu être son dernier match international. A 38 ans, après son rêve brisé de soulever une Coupe du monde, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas dit non et continue son aventure avec la sélection portugaise.

Appelé par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez, "CR7" fait partie du rassemblement de la Seleçao pour affronter ce jeudi le Liechtenstein (20h45) et le Luxembourg dimanche (20h45). Si l’attaquant est titularisé par son entraîneur ou rentre en jeu, et honorerait donc une nouvelle cape avec le maillot de son pays, celui-ci battrait un nouveau record. Il deviendrait le footballeur avec le plus grand nombre d’apparitions en équipe nationale.

A égalité avec Bader Al-Mutawa, 38 ans et pas appelé depuis juin 2022 avec le Koweït, Ronaldo compte 196 sélections. Il avait connu sa première sélection le 20 août, bientôt 20 ans en arrière, contre le Kazakhstan (1-0) en match amical.

Avec 118 buts inscrits pour son pays, il détient déjà le record du plus grand nombre de buts en sélection. Il devance l’Iranien Ali Daei et ses 109 buts depuis septembre 2021, ainsi que Lionel Messi (172 sélections), 3e avec 98 buts pour l’instant au compteur.

Ronaldo pas certain d’être titulaire indiscutable

Roberto Martinez l’a choisi parmi d’autres attaquants comme Joao Felix, Diogo Jota ou bien Rafael Leao. Le sélectionneur n’a pas hésité avant de convoquer l’attaquant star d’Al-Nassr en Arabie Saoudite : "Je pense que c’est un nouveau cycle et qu’un nouveau cycle avec Cristiano nous rend meilleurs. Cristiano est notre capitaine, il est important de pouvoir utiliser cette expérience. […] C’est un symbole de l’équipe. Je ne regarde pas l’âge", a affirmé Martinez en conférence de presse, sans garantir une place de titulaire indiscutable.

Interrogé sur son potentiel record, Cristiano Ronaldo est apparu enjoué à son tour. "Les records sont toujours positifs, c’est ma motivation et comme vous le savez, j’aime battre des records." Réponse peut-être dès ce jeudi soir à Lisbonne contre les Liechtensteinois, pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024 pour les deux équipes. Un adversaire relativement abordable, contre qui le quintuple Ballon d’or pourrait ajouter de nouveaux buts à son immense compteur, en plus d’une 197e cape.