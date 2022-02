Barça-Naples en direct: suivez le choc des barrages aller de Ligue Europa

Xavi défend Dembélé... mais a été conquis par Traoré

Ousmane Dembélé sera-t-il titulaire côté barcelonais? Il ne l'a plus été depuis le feuilleton hivernal autour de sa non prolongation. Il n'est plus officiellement placardisé... mais Xavi a beaucoup aimé les prestations de la recrue Adama Traoré à son poste.