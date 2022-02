Ligue Europa: où en sont le Barça et le Napoli avant leur choc?

Le Barça reçoit le SSC Napoli, ce jeudi à partir de 18h45, pour les barrages aller de Ligue Europa. Le club catalan, éliminé de la Ligue des champions, va s'appuyer sur ses recrues et sur Ousmane Dembélé pour tenter de contrer une équipe napolitaine en forme et candidate au titre dans son pays.

Choc aux faux airs de Ligue de champions, Barça-Napoli constitue l'affiche principale des barrages aller de la Ligue Europa jeudi. Le coup d'envoi est prévu à 18h45, au Camp Nou. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 2 et en live sur le site et l'appli RMC Sport. Le match retour est prévu dès le 24 mars, au stade Diego-Maradona.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

L'enjeu: mettre en danger le championnat?

Déclassé, le FC Barcelone va-t-il prendre au sérieux la Ligue Europa? Même si le onze de départ pressenti fait la part belle aux remplaçants, Xavi assure que l'équipe sera "à fond" dans cette compétition: "Ce n'est pas la Ligue des champions, c'est clair, mais c'est désormais notre réalité. (...) Le message est clair: notre objectif principal est de revenir en Ligue des champions l'an prochain, et cette compétition est une opportunité supplémentaire d'y arriver. Il y a deux voies pour y arriver, soit par la Liga, soit par la Ligue Europa, et on va saisir notre chance". La fragilité du classement en championnat (4e) complique malgré tout la réflexion. À égalité avec l'Atlético (5e), à quatre longueurs de retard sur le Betis (3e) et avec seulement un point d'avance sur la Real Sociedad (6e), le club catalan doit absolument limiter les contre-performances.

Depuis Parme en 1999, aucun club italien n'a gagné la Ligue Europa et seule l'Inter s'est hissée en finale (2020, défaite 3-2 contre Séville). Solide 3e du Serie A avec sept points d'avance sur la Juventus, le SSC Napoli n'a pas le problème du Barça. Il en a un autre: il peut croire au Scudetto, avec ses deux longueurs de retard sur l'AC Milan, le leader. Cet excellent classement prouve que les Azzurri sont de retour au premier plan, mais fait craindre aussi que la C3 soit reléguée au second plan. Pour l'heure, le coach napolitain Luciano Spalletti joue la carte de la culture de la gagne: "Il y a des matches magnifiques qui valent la peine d'être joués dans la peau d'une grande équipe, le torse bombé, prêt à maintenir une intensité folle pendant 90 minutes. Nous allons connaître notre véritable niveau et savoir si nous sommes capables de repousser nos limites".

La forme du moment: le Barça encore fragile, le Napoli répond présent

Le Barça est encore fragile. Depuis le Nouvel An, le bilan est de quatre victoires, deux nuls et deux défaites. Les défaites en coupe face à l'Athletic Bilbao et le Real Madrid ont été effacées par le succès 4-2 en championnat contre l'Atlético. Mais le 2-2 tout juste arraché dans le derby face à l'Espanyol a rappelé que la machine pouvait encore s'enrayer. Malgré un but très précoce, les joueurs de Xavi ont trop souvent été incapables de sortir d'une possession stérile. Il a fallu que Luuk de Jong sorte du banc sans rancune pour décrocher l'égalisation dans le temps additionnel. Autre signe de fébrilité: trois cartons rouges ont été récoltés en huit matchs. Si ça va mieux pour le Barça et que la patte Xavi se fait de plus en plus ressentir, l'ascenseur émotionnel n'est jamais loin.

Les comptes du Napoli sont meilleurs sur les six dernières semaines: quatre victoires, deux nuls, une seule défaite. Cette dernière a été sévère: 5-2 contre la Fiorentina en huitièmes de finale de coupe nationale. Le 4-2-3-1 titulaire se rapprochait pourtant de celui qui a fait 1-1 en début d'année contre la Juventus en championnat, mais plutôt éloigné de celui qui a aussi fait 1-1 contre l'Inter, le 12 février. Dans ce match, les Napolitains ont sérieusement malmené les tenants du titre pendant une bonne heure.

Les joueurs clés: premières pour Aubameyang et Dembélé, incertitude pour Osimhen

Deux des trois attaquants du Barça sont très attendus. Ousmane Dembélé, en premier lieu. Depuis ce mercato d'hiver agité, avec son non-départ à six mois de la fin de son contrat, le champion du monde français devrait connaître sa première titularisation. Il n'a joué que 18 minutes contre l'Espanyol, après avoir été écarté du groupe pendant plus de deux semaines. "C'est un joueur comme les autres engagé dans la cause, pour atteindre nos objectifs cette saison", a dernièrement rappelé Xavi en conférence de presse. Le match devrait aussi marquer la première titularisation de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais, recruté cet hiver, a disputé deux bouts de match sans trouver le chemin des filets. "Il avait besoin de quelques sessions d'entraînement pour retrouver une bonne dynamique, mais désormais il est à 100%", a assuré le coach catalan.

En face, le Nigérian Victor Osimhen a signé un retour de blessure tonitruant avec un but de la tête dès sa première titularisation, le 6 février, puis en obtenant un penalty face à l'Inter. L'ancien attaquant du Losc est toutefois incertain. Il n'a pas pris part à l'entraînement collectif de mercredi, en raison d'un genou droit enflé. "Rien de musculaire, on l'a laissé au repos", a prévenu Spalletti, qui espère bien compter sur ce "potentiel infini" aux 20 buts en 48 matchs depuis son arrivée en provenance de Lille pour 75 millions d'euros.

Les absents: le Barça sans Araujo ni Alves

Le Barça compte sept absents sur blessure: Ronald Araujo, Memphis Depay, Ansu Fati, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti et Alejandro Balde. Il manque aussi Daniel Alves, privé d'inscription sur la liste soumise à l'UEFA pour jouer la Ligue Europa. Côté Napoli, trois forfaits sont à déplorer: Hirving Lozano, Matteo Politano et Stanislav Lobotka.

Les équipes probables

FC Barcelone: Ter Stegen - Dest, Piqué, Garcia, Alba - Nico, F. de Jong, Pedri - Traoré, Aubameyang, Dembélé.

SSC Napoli: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui - Anguissa, Ruiz - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen.