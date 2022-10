EN DIRECT - Dynamo Kiev-Rennes: les Rouge et Noir visent la qualification

4 absents de chaque côté

Rennes évoluera ce soir sans Traoré (suspendu), Omaria, Santamaria et Doku (blessés) alors que, pour rappel, Xeka n'est pas inscrit sur la liste pour cette phase de poule. Le Dynamo Kiev devra faire sans ses gardiens Boyko et Bushchan ainsi que Shaparenko et Supryaga, tous blessés.