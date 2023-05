EN DIRECT - Multiplex Ligue Europa: les demi-finales aller en live avec Roma-Leverkusen

Coup d'envoi à 21h00

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce live RMC Sport pour suivre en direct les demi-finales aller de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. En C3, l'AS Rome et le Bayer Leverkusen s'affrontent ainsi que la Juventus et le Séville FC. En C4, deux rencontres au programme avec Fiorentina-Bâle et West Ham-Alkmaar. Les trois matchs débuteront à 21h.

