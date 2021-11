Brondby-OL en direct: Lyon tenu en échec à la pause

Au match aller, l'OL s'était baladé

Lors du match aller entre l'OL et Brondby, fin septembre au Groupama Stadium, les joueurs de Peter Bosz s'étaient imposés 3-0 grâce à un doublé de Toko Ekambi et un but d'Aouar. Mais les Danois étaient à l'époque en difficulté. Depuis, ils ont connu une seule défaite en neuf matchs et se sont repositionnés dans la première partie de tableau de leur championnat.