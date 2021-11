OL: Cherki dans l’histoire du club en Europe

Rayan Cherki est devenu le plus jeune joueur lyonnais à inscrire un doublé en Coupe d’Europe, jeudi lors de la victoire sur le terrain de Brondby (1-3).

Il ne joue pas encore régulièrement. Mais cela n’empêche pas Rayan Cherki de battre des records de précocité. Titulaire jeudi, le jeune attaquant en a profité pour marquer deux fois lors de la victoire de Lyon sur le terrain de Brondby (1-3) en Ligue Europa. Il est ainsi devenu le plus joueur lyonnais à inscrire un doublé en Coupe d’Europe à 18 ans, et 100 jours. Un autre Français a déjà fait mieux en C3: Laurent Paganelli, double buteur à 17 ans à 332 jours.

"Mission accomplie"

Le jeune joueur formé au club était titulaire sur le côté droit en soutien d’Islam Slimani et Moussa Dembélé. Il a d’abord profité d’une erreur de relance adverse pour égaliser (57e) avant de conclure d’une frappe du gauche un petit numéro de soliste engagé sur son côté (66e).

"Ça nous tenait à cœur de faire 15 points sur 15 (cinq victoires en autant de matchs, ndlr), c’est mission accomplie même si on aurait pu faire bien mieux en première période, a confié le joueur à l’issue de la rencontre. Notre pressing n’était pas à la hauteur de nos attentes et de celles du coach. On a bien réagi après le premier but et pour ma part, je suis très content d’avoir marqué ce soir."

Peter Bosz, entraîneur de l’OL, s’est réjoui de la belle performance de son jeune joueur. "Il a été très important avec son doublé", a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Depuis le début de saison, Cherki a disputé onze matchs avec les pros, dont huit en Ligue 1. Il a été titularisé à quatre reprises.