OL-Rangers en direct: Cherki, Keita, Vogel... Bosz fait tourner

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre l'Olympique lyonnais (1er, 15 points) et les Glasgow Rangers (2es, 7 points), comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Coup d'envoi prévu à 18h45 !