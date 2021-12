OL-Rangers, les compos: Bosz fait tourner, première pour Vogel

C'est avec une équipe largement remaniée que l'OL affronte le Rangers FC, jeudi soir pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Le match est sans enjeu, ce qui permet à Pollersbeck, Vogel et Keita de débuter.

L'Olympique Lyonnais étant déjà qualifié et assuré de terminer en tête du groupe A de la Ligue Europa avec ses cinq victoires en cinq matchs, Peter Bosz profite du dernier rendez-vous prévu ce jeudi soir contre le Rangers FC pour donner du temps de jeu aux remplaçants et aux jeunes (18h45, en direct sur RMC Sport 2 et RMC Story). Une rotation annoncée notamment avec la mise au repos de Lucas Paqueta, pourtant suspendu pour le déplacement de dimanche à Lille en championnat (13h00).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Au poste de gardien, Julian Pollersbeck débute pour la deuxième fois de la saison (après Monaco en octobre). Devant lui, la ligne de défense est inédite. La charnière est formée par l'expérimenté Damien Da Silva et le novice Castello Lukeba. Sur le côté gauche, Emerson Palmieri cède sa place à Henrique. À droite, Hugo Vogel, 17 ans, connaît sa première titularisation en pro, après avoir fait sa première apparition contre Brondby.

>> OL-Rangers EN DIRECT

Au milieu, Habib Keita, 19 ans, accompagne Maxence Caqueret. En soutien de Moussa Dembélé, capitaine de la soirée, Xherdan Shaqiri est annoncé au poste de numéro 10 et entouré par Rayan Cherki et Karl Toko Ekambi.

Les équipes de départ:

OL: Pollersbeck - Vogel, Da Silva, Lukeba, Henrique - Caqueret, Keita - Cherki, Shaqiri, Toko Ekambi - Dembélé.

Remplaçants :

Lopes, Bonnevie, Emerson, Aouar, Kadewere, Dubois, Gusto, Slimani, Mendes, Boateng Bruno Guimares, Barcola

Rangers: McLaughlin - Patterson, Goldson, Bassey, Barisic - Wright, Lundstram, Kamara - Roofe, Hagi, Kent.

Remplaçants :

McGregor, McCrorie, Tavernier, S.Davis, Aribo, Bacuna, Kelly, Arfield